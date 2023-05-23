Данський виробник інсуліну Novo Nordisk планує скоротити присутність у РФ – ЗМІ

Данська Novo Nordisk - один із провідних європейських виробників інсуліну - розглядає можливість скоротити свою присутність на російському ринку і передати поставки препаратів сторонньому дистриб'ютору.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на два джерела на фармацевтичному ринку.

За словами співрозмовників, остаточного рішення з цього приводу ще не ухвалено.

Одне з джерело додало, що можливий претендент на управління російським бізнесом Novo Nordisk - зареєстрована у Швейцарії Swixx Biopharma, цій компанії вже передоручили поставки в Росію великі американські фармкомпанії Bristol-Myers Squibb і Eli Lilly.

Novo Nordisk не відповіла на запит газети, отримати коментарі Swixx Biopharma у видання теж не вийшло.

Виручка російської "дочки" Novo Nordisk - ТОВ "Ново Нордіск" - у 2022 році становила 15,39 млрд рублів, чистий прибуток - 690 млн рублів: зростання на 15% і 131%, у порівнянні з 2021-м відповідно.

Зараз ТОВ "Ново Нордіск" на 100% належить данській Novo Nordisk Region Aameo And Latam.

"Якщо Novo Nordisk скоротить поставки препаратів у Росію, тим, хто страждає на діабет, доведеться перейти на засоби російської компанії "Герофарм", - заявила лікар-ендокринолог Юлія Трахтенберг.

"Герофарм" зараз основний гравець у державному сегменті закупівель інсуліну, а Novo Nordisk зосередилася на аптечному сегменті, що дало їй змогу збільшити виручку, пояснив голова Російської діабетичної асоціації Михайло Богомолов.

Про рішення Eli Lilly піти з Росії газета повідомила наприкінці березня.

Співрозмовники видання розповіли, що підготовка до передачі російського бізнесу розпочалася наприкінці лютого: у представництві компанії змінився топ-менеджмент. За даними дослідницької компанії Iqvia, у 2021 році обсяг продажів Eli Lilly на російському ринку становив майже 14 млрд рублів, у 2022-му - 11,6 млрд.

Економічна правда