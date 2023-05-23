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До суду передали справу про розтрату 5,4 мільйона в "Укроборонпромі"

Вівторок, 23 травня 2023, 14:23 - Анастасія Жарикова

Детективи Бюро економічної безпеки скерували до суду обвинувальний акт щодо 8 осіб, які під час великої війни розтратили понад 5,4 мільйона гривень держконцерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

У справі проходять два підприємці та шість працівників одного з заводів "Укроборонпрому". Для забезпечення відшкодування завданої шкоди було арештовано майно фігурантів вартістю близько 40 млн грн.

У березні минулого року посадові особи держпідприємства, залучивши фізичних осіб - підприємців закупили комплектуючі до військової техніки, які не відповідали умовам договору. 

Деталі передали одній з військових частин ЗСУ для виконання бойових завдань. Але виявилося, що використовувати їх неможливо – продукція була не тієї категорії та якості.

Раніше шістьом службовим особам держпідприємства повідомили про підозру в службовому підробленні та розтраті майна. Двом ФОПам наразі повідомлено про підозру підробленні чи використанні підроблених документів і розтраті майна.

Економічна правда

Укроборонпром БЕБ корупція суд ЗСУ
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