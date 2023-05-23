Через ворожі обстріли є знеструмлення у семи областях – Міненерго

Через російські обстріли у Дніпропетровській області було знеструмлено 16 населених пунктів, на Запоріжжі та Донеччині - без світла 5 населених пунктів та дві шахти.

Про це заявили в Міненерго.

"Через попередні обстріли та, як наслідок, технологічні порушення у Дніпропетровській області знеструмлено 16 населених пунктів (усі вже вдалося заживити), в Запорізькій області - 5 населених пунктів.

У Донецькій області через обстріли без світла залишилися 5 населених пунктів, вже другу добу знеструмлені дві шахти в одному з прифронтових міст регіону", - звітують у міністерстві.

Також через постійні обстріли прифронтових та прикордонних з Росією територій залишається без світла частина споживачів у Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Попри труднощі, енергетична система працює стабільно. Тривають масштабні ремонтні роботи в межах підготовки до нового опалювального сезону. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються", - додали в міністерстві.

При цьому експорт та імпорт електроенергії на цю добу не плануються.

Також у Міненерго прозвітували щодо ситуації у газовій галузі.

За словами міністерства, триває закачування блакитного палива у сховища - з добу обсяг газу у вітчизняних ПСГ зріс на понад 28 мільйонів кубометрів газу. Запаси блакитного палива зросли і становлять понад 9,3 мілрд кубометрів газу.

Економічна правда