У "Дії" з'явився обмін водійського посвідчення
У застосунку "Дія" стала доступною послуга замовлення водійського посвідчення у випадку необхідності обміну документа або відновлення.
Про це повідомляють пресслужби МВС та Мінцифри.
"Замінюйте посвідчення водія за кілька кліків на дивані, в офісі, кафе — онлайн", - зазначили в Мінцифри.
Відтепер подати заяву про заміну водійського посвідчення можна в застосунку "Дія" та забрати готовий документ в сервісному центрі МВС. Також можна взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія.
У МВС додали, що обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:
- закінчився термін дії наявного;
- документ втрачено або знищено;
- написи на бланку затерлись;
- водій змінив особисті дані;
- за бажанням власника.
При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.
Щоб скористатися послугою в "Дії" необхідно:
- авторизуватися в застосунку;
- натиснути"Послуги";
- клікнути "Заміна посвідчення водія";
- обрати причину заміни;
- обрати сервісний центр, де зручно забрати документ;
- підтвердити контактні дані та підписати заяву.
"Після подачі заявки послугу необхідно оплатити протягом 10 хв, інакше заява анулюється. Також не забувайте перевіряти статус заявки", - наголосили в МВС.