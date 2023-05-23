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У "Дії" з'явився обмін водійського посвідчення

Вівторок, 23 травня 2023, 12:21 - Анастасія Жарикова

У застосунку "Дія" стала доступною послуга замовлення водійського посвідчення у випадку необхідності обміну документа або відновлення.

Про це повідомляють пресслужби МВС та Мінцифри.

"Замінюйте посвідчення водія за кілька кліків на дивані, в офісі, кафе — онлайн", - зазначили в Мінцифри.

Відтепер подати заяву про заміну водійського посвідчення можна в застосунку "Дія" та забрати готовий документ  в сервісному центрі МВС. Також можна взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія.

У МВС додали, що обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

  • закінчився термін дії наявного;
  • документ втрачено або знищено;
  • написи на бланку затерлись;
  • водій змінив особисті дані;
  • за бажанням власника.

При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.

Щоб скористатися послугою в "Дії" необхідно:

  • авторизуватися в застосунку;
  • натиснути"Послуги";
  • клікнути "Заміна посвідчення водія";
  • обрати причину заміни;
  • обрати сервісний центр, де зручно забрати документ;
  • підтвердити контактні дані та підписати заяву.

"Після подачі заявки послугу необхідно оплатити протягом 10 хв, інакше заява анулюється. Також не забувайте перевіряти статус заявки", - наголосили в МВС.

Дія МВС Мінцифри послуги
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