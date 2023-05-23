У "Дії" з'явився обмін водійського посвідчення

У застосунку "Дія" стала доступною послуга замовлення водійського посвідчення у випадку необхідності обміну документа або відновлення.

Про це повідомляють пресслужби МВС та Мінцифри.

"Замінюйте посвідчення водія за кілька кліків на дивані, в офісі, кафе — онлайн", - зазначили в Мінцифри.

Відтепер подати заяву про заміну водійського посвідчення можна в застосунку "Дія" та забрати готовий документ в сервісному центрі МВС. Також можна взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати е-посвідчення водія.

У МВС додали, що обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

закінчився термін дії наявного;

документ втрачено або знищено;

написи на бланку затерлись;

водій змінив особисті дані;

за бажанням власника.

При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами не додається.

Щоб скористатися послугою в "Дії" необхідно:

авторизуватися в застосунку;

натиснути"Послуги";

клікнути "Заміна посвідчення водія";

обрати причину заміни;

обрати сервісний центр, де зручно забрати документ;

підтвердити контактні дані та підписати заяву.

"Після подачі заявки послугу необхідно оплатити протягом 10 хв, інакше заява анулюється. Також не забувайте перевіряти статус заявки", - наголосили в МВС.