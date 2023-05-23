Курс валют на 23 травня: готівкова гривня зміцнилась до валют в банках

У вівторок, 23 травня, готівкова гривня зміцнилась проти долара та євро в касах банків, на "чорному ринку" валюти залишаються стабільними.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,31 - 37,41 грн проти котирувань у 37,23 - 37,41 у понеділок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,63 - 40,83 грн проти курсу 40,62 - 40,88 грн за євро в понеділок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,15 - 37,55 грн (курс на 22 травня – 37,15 - 37,6 грн);

Євро – 40,225 - 40,9 грн (курс на 22 травня – 40,25 - 40,95 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,87 - 37,7 грн;

Ощадбанк – 36,85 - 37,8 грн;

Укрексімбанк – 37,2 - 37,7 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.