Нафта дорожчає на тлі зростання попиту на бензин і скорочення пропозиції

Ціни на нафту продовжили зростання у вівторок, оскільки інвестори очікували більш жорсткого ринку, викликаного сезонним зростанням попиту на бензин і скороченням пропозиції з боку ОПЕК+, хоча побоювання щодо ризику дефолту США обмежили зростання.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 35 центів, або на 0,46%, до 76,34 долара за барель до 06:30 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 72,41 долара за барель, що на 36 центів, або на 0,50% вище.

Причини

Це був другий день зростання після того, як Brent подорожчала на 0,5% в понеділок. WTI подорожчала на 0,6% на тлі зростання ф'ючерсів на бензин в США на 2,8% напередодні Дня пам'яті 29 травня, який традиційно знаменує собою початок пікового літнього сезону попиту на паливо.

"Ціни на нафту закріплюються на своїх нижніх рівнях, чому сприяє сезонне збільшення попиту на бензин в США з наступного тижня, скорочення видобутку ОПЕК+ з цього місяця і заплановані закупівлі США для поповнення Стратегічного нафтового резерву (SPR)", - сказав президент NS Trading, підрозділу Nissan Securities, Хіроюкі Кікукава.

Минулого тижня Міністерство енергетики США заявило, що закупить 3 мільйони барелів сирої нафти для поповнення SPR з поставкою в серпні.

Очікується, що добровільне скорочення видобутку ОПЕК+, яке вступило в силу цього місяця, також буде підтримувати напруженість на нафтових ринках.

Аналітики Goldman Sachs заявили в понеділок у своєму звіті, що вони "очікують стійкого дефіциту (пропозиції нафти) з червня, оскільки скорочення видобутку ОПЕК+ повністю реалізується, а попит продовжує зростати".

Азія буде лідером зростання попиту на нафту, додавши близько 2 млн барелів на добу споживання у другому півріччі, заявив у понеділок керівник Vitol.

Тим не менш, інвестори також зосереджені на переговорах щодо підвищення ліміту боргу США, найбільшого споживача нафти у світі. Дефолт США, ймовірно, спричинить хаос на фінансових ринках і стрибок процентних ставок, що вплине на зростання попиту на паливо як на внутрішньому, так і на світовому ринках.

Президент Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті завершили переговори в понеділок, не дійшовши згоди щодо того, як підняти стелю державного боргу США в 31,4 трильйона доларів, і продовжать переговори лише за 10 днів до можливого дефолту.

Економічна правда