Попит на ОВДП зросте: НБУ заохотив банки купувати більше паперів

Нацбанк знову розширює перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої держпозики, якими банки можуть покривати частину обов’язкових резервів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

З 11 червня перелік бенчмарк-ОВДП, які банки можуть включати в покриття обов’язкових резервів, поповниться бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227490. Цей випуск вперше розміщувався Міністерством фінансів на первинних аукціонах 2 травня цьогоріч.

В НБУ очікують, що це дозволить підвищити активність на аукціонах Мінфіну із розміщення ОВДП. Як наслідок, це дозволить уникнути "друку" гривні Нацбанком у 2023 році.

Перелік бенчмарк-ОВДП визначається регулятором з урахуванням пропозицій Мінфіну і з 11 червня включатиме сім випусків цінних паперів, шість з яких було визначено у січні–березні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201).

Нагадуємо:

У березні Нацбанк розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів.

З 11 січня НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку бенчмарк-ОВДП. Механізм не поширюється на ту частину резервів, яку банки формують у зв’язку з підвищенням нормативів за окремими видами коштів фізичних осіб.

Банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, визначеному як певний відсоток від його зобов’язань та враховує частку обов’язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Така сума має бути сформована в середньому за період резервування. Це дає змогу згладжувати можливі непередбачувані коливання ліквідності, водночас обмежує частини вільної ліквідності банківської системи