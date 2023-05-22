В Грузії прокоментували повідомлення про початок морських вантажних перевезень до Новоросійська

Агентство морського транспорту Грузії прокоментувало повідомлення про початок регулярних вантажних перевезень за морським маршрутом між російським містом Новоросійськ та Батумі.

Про це, як пише " ", повідомляє "Ехо Кавказу".

Раніше у Вірменії заявили, що між Росією та Грузією за маршрутом Новоросійськ-Батумі-Новоросійськ розпочались вантажні перевезення по морю.

У Агентстві морського транспорту Грузії підтвердили, що у квітні дійсно були два рейси за зазначеним маршрутом. Однак у Тбілісі кажуть, що вантажоперевезення – нерегулярні та комерційні.

"Судно під прапором Палау Haci Musa Ucak (IMO 9128544) у квітні справді виконало два комерційні рейси між Новоросійськом і Батумі. Хочемо підкреслити, що це нерегулярний рейс, який має повністю комерційний характер", – заявили у відомстві, додавши, що схожі рейси здійснюють систематично.

За інформацією грузинського відомства, компанія, якій належить зазначене судно, не занесена до санкційного списку, вона планує й надалі виконувати комерційні рейси.

"Що стосується вантажу, то він є транзитним і призначений для Республіки Вірменія. Агентство морського транспорту Грузії у співпраці зі Службою доходів Мінфіну постійно інспектує як судна, так і судновласників щодо міжнародних санкцій. Відповідно, якщо судно або власник судна перебувають у санкційному списку, йому не дозволяють заходити до портів Грузії та проводити відповідні процедури", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, за останні дні Грузія дозволила трьом авіакомпаніям виконувати прямі авіарейси до РФ, зокрема й тим, що обслуговували польоти до анексованого Криму. Перші рейси вже відбулися 10 і 20 травня.

Читайте також колонку на сайті "ЄП" про те, як Тбілісі знищує стратегічне партнерство з Києвом, відновлюючи авіарейси з РФ.