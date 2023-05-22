Нацбанк презентував нову стратегію до 2025 року: що вона передбачає

НБУ розробив нову інституційну стратегію, яка враховує фактори впливу вторгнення РФ на умови функціонування фінансової системи та сфокусована на захист фінансової стабільності та відновленні країни.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Підкреслюється, що нова стратегія до 2025 року дасть можливість центробанку з урахуванням зовнішніх факторів "розширити зону визначеності та заздалегідь сформувати альтернативні плани дій для різного розвитку подій".

За словами голови НБУ Андрія Пишного, комплексна робота над новою стратегією розпочалася у січні 2023 року.

"Назва нашої нової Стратегії - Фінансова фортеця України. Влучна та зрозуміла аналогія. Адже фінансова екосистема має бути саме такою неприступною фортецею для ворога, а ми, її архітектори, повинні робити все, що пришвидшує перемогу", - розповів Пишний.

Так, реалізація стратегії буде здійснюватися за пʼятьма цілями:

1. Стійка гривня:

розробленню стратегії повернення до інфляційного таргетування, валютної лібералізації та переходу до гнучкого обмінного курсу;

поступове послаблення та зняттю валютних обмежень;

поступовий перехід до гнучкості обмінного курсу;

повернення фокусу монетарної політики на інфляцію.

2. Фінансова стабільність:

збалансоване регулювання та нагляд, спрямовані на розвиток;

стійка та спроможна банківська система;

страховий ринок готовий підтримувати відновлення;

небанківський фінансовий та платіжний ринок – прозорий та технологічний;

надійна та стійка інфраструктура фінансового ринку.

3. Фінансова система працює на відновлення країни:

відповідальний фінансовий ринок;

розвинений кредитний ринок;

розвинений ринок страхових послуг;

розвинена інфраструктура ринків капіталу;

фінансово грамотне населення та підприємці.

4. Сучасні фінансові послуги:

фінансовий ринок – цифрова фортеця;

Power banking 2.0 – відновлення інфраструктури на деокупованих територіях;

технологічний розвиток фінансового ринку;

стійкість, ефективність та клієнтоорієнтованість готівкового обігу;

віртуальні активи та цифрові гроші НБУ – чітке регулювання для забезпечення монетарного суверенітету;

цифрові фінансові послуги – частина цифрової країни

5. Ефективний центральний банк:

голос НБУ – посилення комунікацій регулятора;

розвиток інституційних відносин зі стейкхолдерами;

міжнародна співпраця та обмін експертизою;

європейська інтеграція фінансового сектору;

ефективна операційна діяльність;

цифрова трансформація НБУ;

людський капітал – основний актив НБУ.

"Перші чотири цілі спрямовані назовні на задоволення потреб учасників фінансової екосистеми. П’ята ціль - "Ефективний центральний банк" - покликана поліпшити реалізацію місії та візії Національного банку через внутрішню трансформацію", - пояснили в НБУ.

Економічна правда