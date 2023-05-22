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"Армія відновлення": на зарплати учасникам проєкту спрямували понад 137 мільйонів

Понеділок, 22 травня 2023, 17:18 - Анастасія Жарикова

На виплату заробітної плати у рамках проєкту "Армія відновлення" вже спрямували 137 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості в Telegram.

Станом на 22 травня Держслужба зайнятості направила на виконання суспільно корисних робіт 21 627 осіб.

Загалом до проєкту долучились 18 областей України. 

До першої п’ятірки областей з найбільшою кількістю залучених безробітних увійшли:

  • Полтавська (4385);
  • Харківська (3337);
  • Київська (2521);
  • Донецька (2434);
  • Чернігівська (2428).
 
Державна служба зайнятості

Нагадуємо:

На початок травня Держслужба зайнятості видала понад 20,5 тис направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.

війна працевлаштування
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