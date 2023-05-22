"Армія відновлення": на зарплати учасникам проєкту спрямували понад 137 мільйонів
Понеділок, 22 травня 2023, 17:18 -
На виплату заробітної плати у рамках проєкту "Армія відновлення" вже спрямували 137 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості в Telegram.
Станом на 22 травня Держслужба зайнятості направила на виконання суспільно корисних робіт 21 627 осіб.
Загалом до проєкту долучились 18 областей України.
До першої п’ятірки областей з найбільшою кількістю залучених безробітних увійшли:
- Полтавська (4385);
- Харківська (3337);
- Київська (2521);
- Донецька (2434);
- Чернігівська (2428).
Нагадуємо:
На початок травня Держслужба зайнятості видала понад 20,5 тис направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".
Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.