"Армія відновлення": на зарплати учасникам проєкту спрямували понад 137 мільйонів

На виплату заробітної плати у рамках проєкту "Армія відновлення" вже спрямували 137 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості в Telegram.

Станом на 22 травня Держслужба зайнятості направила на виконання суспільно корисних робіт 21 627 осіб.

Загалом до проєкту долучились 18 областей України.

До першої п’ятірки областей з найбільшою кількістю залучених безробітних увійшли:

Полтавська (4385);

Харківська (3337);

Київська (2521);

Донецька (2434);

Чернігівська (2428).

Державна служба зайнятості

Нагадуємо:

На початок травня Держслужба зайнятості видала понад 20,5 тис направлень на виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення".

Уряд запровадив проєкт "Армія відновлення" восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.