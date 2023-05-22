Uber запустить в Україні новий проєкт Travel та поверне Shuttle

Американська Uber Technologies планує перезапустити в Україні зупинений в 2021 році проєкт Shuttle, а також запустити новий проєкт Travel.

Про це розповів керівник міжнародних зв'язків Uber Метью Девлін в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Єдиною причиною, через яку ми призупинили "Шаттл", насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити тут (в Україні – ред.) цей продукт", - розповів він.

Девлін пояснив, що Shuttle потрібні на постійних маршрутах, які використовує багато людей, і зазвичай ці маршрути сполучають їхню роботу і дім.

Коронавірус та карантинні обмеження змінили ці умови, безліч людей перестали відвідувати офіси і це стало справжнім викликом для проєкту. З такою ситуацією компанія зіткнулась не лише в Україні, а й на інших ринках.

Топ-менеджер додав, що в перші дні війни Uber Shuttle перевозив українців через польський кордон. У районі прикордонного переходу "Шегині-Медика" таким чином було перевезено 150 тис осіб.

Також компанія Uber найближчим часом запустить в Україні сервіс Uber Travel, що пропонує єдине рішення на підставі інформації про попередні переміщення в соцмережах.

"Це сервіс, який збирає дані з вашого LinkedIn, акаунтів про переміщення і пропонує єдине рішення. Наприклад, якщо ви маєте авіаквиток або радше, як зараз в Україні, квиток на поїзд, бронь готелю, ресторану, він перенесе цю інформацію в Uber і створить єдиний маршрут. І після цього ви можете скористатися Uber, щоб з'єднати ці точки", - пояснив Девлін.