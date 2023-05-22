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Нафтогігант Exxon Mobil займеться видобуванням літію – ЗМІ

Понеділок, 22 травня 2023, 14:37 - Олексій Павлиш

Американська компанія Exxon Mobil купила ділянку в США для видобутку літію, який використовується в акумуляторах електромобілів, смартфонів та інших гаджетів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на ознайомлені джерела.

Компанія придбала права на розробку копалин на ділянці в штаті Арканзас у США і планує видобувати літій - Exxon заплатила за неї 100 млн дол.

Газета додає, що така сума є невеликою для компанії такого масштабу, і недостатня для стратегічного зрушення, але Exxon явно хоче позначити свою присутність у районі, в якому, як вважається, містяться великі запаси літію. Galvanic Energy 2022 року повідомляла, що, за оцінкою сторонньої компанії, на ділянці можуть міститися 4 млн еквівалента карбонату літію - цього достатньо для акумуляторів 50 млн електромобілів.

Літій - ключовий елемент для сучасних акумуляторів, які використовуються в електромобілях, смартфонах, ноутбуках та інших гаджетах.  

Exxon планує почати буріння протягом декількох місяців і може розширити видобуток, якщо справа виявиться прибутковою, кажуть джерела газети.

"Літій далекий від нафти і газу, видобутком яких традиційно займається Exxon. Але компанія, хоча і не чекає падіння споживання природних енергоресурсів найближчими роками, прогнозувала досягнення піку попиту на легкові автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння у 2025 році.

Інтерес до видобутку літію показує, що компанія дійсно цього очікує", - пише видання із посиланням на співрозмовників.

Економічна правда

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