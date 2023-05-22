Ryanair досяг майже рекордного річного прибутку і очікує на високий попит влітку

Ірландський лоукостер Ryaniar досяг майже рекордного річного прибутку за рік, що закінчився 31 березня, - 1,43 млрд євро - і з обережним оптимізмом очікує, що високий літній попит забезпечить помірне зростання прибутку в наступні 12 місяців.

Про це пише Reuters.

Найбільша авіакомпанія Європи за кількістю пасажирів очікує, що 10%-ве зростання трафіку цього року більш ніж компенсує зростання витрат на нафту на 1 мільярд євро.

При цьому Ryaniar оприлюднив дещо кращі, ніж очікувалося, річні прибутки після сплати податків у розмірі 1,43 мільярда євро.

Ryanair заявив, що може отримати більше прибутку від пікових літніх тарифів, які "випереджають минулорічні", оскільки літні європейські короткострокові перевезення будуть на 5-10% нижчими за допандемічний рівень.

"Я не маю жодних сумнівів, що люди, які були замкнені протягом двох років через COVID, повернуться до подорожей. Вони розглядають подорожі не як розкіш, а як необхідність, і сім'ї повертаються на пляжі Європи цього літа", - сказав генеральний директор Майкл О'Лірі під час презентації для інвесторів.

Інші великі європейські авіакомпанії, зокрема лоукост-конкурент EasyJet, вказують на активне бронювання квитків на літо, що свідчить про те, що споживачі надають пріоритет подорожам, незважаючи на те, що їхні доходи скоротилися через високу інфляцію.

Акції Ryanair, що зросли на 27% цього року, на початку торгів зросли на 1,4%.

О'Лірі попередив, що він не зовсім впевнений, чи продовжиться ця тенденція, і що зима і початок 2024 року можуть бути більш складними.

Однак він додав, що велике відставання в поставках літаків, ймовірно, буде стримувати зростання європейських потужностей ще принаймні чотири роки і створить "величезні можливості для зростання" для Ryanair, оскільки вона додасть 110 нових літаків Boeing протягом наступних трьох літніх місяців.

Фінансовий директор Ніл Сорахан повідомив Reuters, що ірландська авіакомпанія впевнена, що збільшить кількість пасажирів до 185 мільйонів з рекордних 168,6 мільйона в минулому фінансовому році.

За його словами, затримки з поставками потенційно можуть зменшити кількість пасажирів у першому півріччі на 750 тис.

О'Лірі очікує, що всі літаки, необхідні для літа 2024 року, прибудуть до кінця травня наступного року, і що наступного літа поставки будуть "більш плавними".

Економічна правда