Meta веде переговори зі стартапом Magic Leap про угоду щодо доповненої реальності

Материнська компанія Facebook - Meta - веде переговори про укладення багаторічної угоди зі стартапом доповненої реальності Magic Leap, оскільки гігант соцмереж продовжує вкладати мільярди доларів у свої амбіції з розвитку метавсесвіту.

Про це пише Financial Times.

За словами співрозмовників газети, знайомих з ранніми обговореннями, Meta вивчає способи, за допомогою яких Magic Leap міг би забезпечити як ліцензування інтелектуальної власності, так і контрактне виробництво в Північній Америці, щоб допомогти створити основні продукти доповненої реальності.

Magic Leap виробляє компоненти на замовлення, в тому числі високотехнологічні лінзи і відповідне програмне забезпечення, які є ключовими технологіями, що можуть знадобитися для побудови метапростору. Однак джерела кажуть, що партнерство не призведе до створення спільної гарнітури Meta-Magic Leap.

Двоє колишніх співробітників сказали, що "найбільшою перевагою" Magic Leap є досконалість її технології, яка дозволяє тонкому склу перед очима користувача створювати реалістичні зображення на різній глибині.

Мета відмовилася від коментарів. У Magic Leap не підтвердили факт переговорів, але додали, що партнерство стає "важливим напрямком бізнесу і зростаючою можливістю для Magic Leap".

Постійний інтерес материнської компанії Facebook до доповненої та віртуальної реальності з'явився в той час, коли Apple готується представити свій власний пристрій "змішаної реальності" наступного місяця, причому обидві великі технологічні групи роблять ставку на те, що такі гарнітури забезпечать нову прибуткову обчислювальну платформу, яка конкуруватиме з мобільними пристроями.

Економічна правда