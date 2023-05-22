Банки видали кредитів під держгарантії ще майже на 4 мільярди

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту держгарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видали 22 587 кредитів на загальну суму 73,81 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 травня 2023 року 29 банків-кредиторів обслуговують 16 674 кредити на суму 52,17 млрд гривень.

"Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 25,57 млрд гривень. Це близько 70 % від загального ліміту наданих гарантій (36,32 млрд гривень).

При цьому в квітні 2023 року укладено 926 кредитних договорів на суму 3,82 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 2,04 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 травня цього року під державні гарантії на портфельній основі лідирує ПриватБанк - наразі обслуговується 11 790 кредитів на загальну суму 17,46 млрд грн, що становить 72 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів є Ощадбанк - 2 129 кредитів на загальну суму 8,79 млрд грн (відповідно - 76% від ліміту банку).

Так, найбільший обсяг кредитів обслуговується:

у Києві - 1 123 кредити на суму 4,08 млрд грн;

в Одеській області, де обслуговується 1 154 кредити на 3,81 млрд грн;

у Дніпропетровській області - 1 487 кредитів на 3,72 млрд грн;

у Львівській - 1 404 кредити на 3,37 млрд гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство - 6 189 кредитів на загальну суму 32,52 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 6 533 кредити на 10,51 млрд грн;

переробної промисловості - 1 544 кредити на 5,62 млрд гривень.

Економічна правда