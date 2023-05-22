Через масований обстріл від енергосистеми відключено ЗАЕС, знеструмлено 2 шахти – Міненерго

Через обстріл вже всьоме з початку окупації відключено останню лінію зв’язку Запорізької АЕС з енергосистемою. У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти.

Про це заявили в Міненерго.

"Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення, необхідне для її безпечного функціонування, зокрема для охолодження ядерного матеріалу енергоблоків. Рашисти вкотре ставлять світ на межу катастрофи, порушивши усі принципи ядерної безпеки", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Також внаслідок обстрілів є пошкодження мережевої інфраструктури - у Дніпропетровській області було знеструмлено 24 населених пункти. Тривають відновлювальні роботи.

"У Запорізькій області внаслідок обстрілів і через пошкодження обладнання на підстанціях без світла залишилися 246,6 тис споживачів. На цей час більшість споживачів заживлено.

У Донецькій області через артобстріли знеструмлено 10 населених пунктів, без енергопостачання дві шахти. Зафіксовано влучання поруч з електропідстанцією, персонал не постраждав", - звітують у міністерстві.

При цьому у Херсонській області через обстріли знеструмлено 24,5 тисячі споживачів. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

"Попри надскладну ситуацію після обстрілів енергетична система працює стабільно. Обмеження для побутових споживачів не застосовуються.

Експорт електроенергії на поточну добу складає: до Молдови - 100 МВт, Польщі - 100 МВт. Імпорт на 22 травня не планується", - додали у відомстві.

Також міністерство прозвітувало щодо ситуації у газовій галузі. За дві доби обсяг газу у сховищах зріс майже на 70 мільйонів кубометрів. Запаси блакитного палива достатні - понад 9,2 мільярда метрів кубічних.

Нагадаємо:

Через обстріл ЗАЕС всьоме з початку окупації переходить в режим блекауту.

Економічна правда