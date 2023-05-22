Нафта дешевшає на тлі обережності щодо переговорів про стелю держборгу США

Ціни на нафту впали у понеділок, оскільки обережність навколо переговорів про стелю держборгу США і побоювання щодо відновлення попиту в Китаї нівелювали підтримку від зниження поставок з Канади і виробників ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 73 центи, або на 0,97%, до 74,85 долара за барель до 06:34 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в липні, яка більш активно торгується, подешевшала на 73 центи, або на 1,02%, до 70,96 долара.

Червневий контракт WTI, термін дії якого закінчується пізніше в понеділок, подешевшав на 87 центів до 70,68 долара за барель.

Причини

"Я очікую значної волатильності в найближчі дні і відскоку цін на нафту вгору, як тільки буде досягнута угода про підвищення стелі держборгу", - сказала засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, що займається аналізом нафтового ринку, Вандана Харі.

"Але простір для зростання цін на нафту після цього буде обмеженим, оскільки інші економічні фактори знову вийдуть на перший план", - додала вона.

За словами аналітиків, слабкі економічні дані з Китаю за останні тижні викликали занепокоєння щодо попиту в країні, яка є найбільшим світовим імпортером нафти і споживачем нафти № 2.

Вплив добровільного скорочення видобутку з боку ОПЕК+ також відчувається після набуття чинності цього місяця, зазначають аналітики Goldman Sachs та JP Morgan.

Загальний експорт нафти і нафтопродуктів з групи впав на 1,7 млн барелів на добу до 16 травня, повідомив JP Morgan, додавши, що російський експорт нафти, ймовірно, впаде до кінця травня.

У суботу країни "Великої сімки" (G7) на щорічній зустрічі лідерів пообіцяли активізувати зусилля з протидії ухиленню Росії від дотримання цінових обмежень на експорт нафти і палива, "уникаючи при цьому побічних ефектів і підтримуючи світове енергопостачання", але не надали подробиць.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що такі заходи не змінять ситуацію з постачанням нафти і нафтопродуктів, додавши, що агентство поки що дотримується свого аналізу.

У своєму останньому щомісячному звіті МЕА попередило про дефіцит, що насувається, у другому півріччі, коли попит, як очікується, перевищить пропозицію майже на 2 млн барелів на добу.

Економічна правда