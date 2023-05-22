Курс валют на 22 травня: готівковий євро дорожчає в касах банків

У понеділок, 22 травня, готівкові долар та євро зберігають стабільність проти гривні на "чорному ринку", курс євро в банках зріс.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,30 - 37,41 грн проти котирувань у 37,31 - 37,40 у неділю.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,62 - 40,85 грн проти курсу 40,61 - 40,88 грн за євро у неділю.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,15 - 37,6 грн (курс на 19 травня – 37,15 - 37,6 грн);

Євро – 40,25 - 40,95 грн (курс на 19 травня – 40,225 - 40,9 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,92 - 37,42 грн;

Ощадбанк – 37,0 - 37,9 грн;

Укрексімбанк – 37,2 - 37,7 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.