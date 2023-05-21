Зеленський: РФ повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відмовитися від радіаційного та ядерного шантажу світу і передати Запорізьку АЕС, яка є окупованою нею, під повний контроль України та МАГАТЕ.

Про це президент України сказав на пресконференції в Хіросімі.

"Тут у Хіросімі я для того, щоб світ почув український заклик до об'єднання. Росія розтоптала все цивілізоване. Понад рік вона продовжує окупацію нашої найбільшої в Європі АЕС", – зазначив Зеленський.

Президент також додав, що РФ поводиться як держава-терорист, яка стріляє з танків у будівлі станції, робить з АЕС полігон для зберігання зброї та снарядів. Крім того, РФ прикривається АЕС, щоб обстрілювати міста з реактивної артилерії.

"Якщо залишити поза увагою такий рівень зла і дурості, світ неминуче перетвориться на руїни... Україна запропонувала формулу миру, пунктом якої є радіаційна та ядерна безпека. Росія повинна відмовитися від радіаційного і ядерного шантажу світу, повинна передати АЕС, яку зараз окупує, під повний контроль України і МАГАТЕ", - підсумував глава держави.

Нагадаємо:

На окупованій росіянами Запорізькій АЕС суттєво зросла кількість озброєних окупантів: зараз тут налічується понад 2 500 військових РФ.

Економічна правда.