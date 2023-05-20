Буріння нафтових свердловин у США впало найбільше за два роки

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У США скорочується буріння нафтових свердловин, оскільки виробники обмежують видобуток, що є наслідком нещодавнього падіння кількості бурових установок, які шукають природний газ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Агентство зазначає, що цього тижня кількість бурових установок, призначених для видобутку нафти, скоротилася на 11 до 575 одиниць. Це найбільше тижневе падіння з вересня 2021 року.

Скорочення очолив Пермський басейн Західного Техасу і Нью-Мексико, найпродуктивніший сланцевий регіон США, де було знято з експлуатації чотири бурові установки.

"Сланцеві компанії, особливо тісно пов'язані між собою, реагують на зниження цін на нафту і природний газ, стримуючи зростання витрат, а в деяких випадках скорочуючи свої бюджети до тих пір, поки ціни на сиру нафту знову не почнуть зростати", – йдеться в повідомленні.

Зменшення кількості нафтових бурових установок відбувається після того, як минулого тижня буріння газових свердловин скоротилося найшвидшими темпами за останні сім років.

Економічна правда.