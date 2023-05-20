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G7 ухвалили план протидії енергетичному шантажу РФ

Субота, 20 травня 2023, 14:21

Лідери країн G7 ухвалили план протидії ризикам щодо російського "озброєння енергетики".

Про це повідомляє CNN з посиланням на спільну заяву G7.

"Ми будемо працювати разом, щоб гарантувати, що спроби використати економічну залежність як зброю, змушуючи членів G7 і наших партнерів, включаючи малі економіки, підкорятися і підкорятися, зазнають невдачі і зіткнуться з наслідками", - йдеться в заяві. 

Представники G7 додали, що випадки використання енергетичної та інших економічних залежностей є неприпустимим.

РФ від початку великої війни намагається використати енергоносії як зброю, маніпулюючи цінами та поставками для отримання політичних важелів впливу. 

Члени G7 зустрічаються в Хіросімі, Японія, де також бере участь президент України Володимир Зеленський.

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Економічна правда. 

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