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Instagram влітку може представити нового конкурента Twitter

Субота, 20 травня 2023, 13:33 - Ігор Пилипів
 
getty images

Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія наразі тестує ідею нового проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. Сам застосунок може побачити світ вже у червні цього року. 

Зазначається, що він буде окремим від Instagram, але дозволить людям об'єднувати акаунти. Також проєкт може бути сумісним з іншими програмами-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.

За словами викладачки соціального маркетингу та маркетингу впливу в Каліфорнійському університеті Лії Хаберман, Meta, яка володіє Instagram, може випередити задум Маска перетворити Twitter на "додаток для всього", з великою кількістю функцій, крім інформаційних постів. Для цього Meta має просто консолідувати весь досвід, який вони накопичують. 

Економічна правда.

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