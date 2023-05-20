Instagram влітку може представити нового конкурента Twitter
Instagram планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.
Про це повідомляє Bloomberg.
Компанія наразі тестує ідею нового проєкту зі знаменитостями та інфлюенсерами. Сам застосунок може побачити світ вже у червні цього року.
Зазначається, що він буде окремим від Instagram, але дозволить людям об'єднувати акаунти. Також проєкт може бути сумісним з іншими програмами-конкурентами Twitter, включно з Mastodon.
За словами викладачки соціального маркетингу та маркетингу впливу в Каліфорнійському університеті Лії Хаберман, Meta, яка володіє Instagram, може випередити задум Маска перетворити Twitter на "додаток для всього", з великою кількістю функцій, крім інформаційних постів. Для цього Meta має просто консолідувати весь досвід, який вони накопичують.
Економічна правда.