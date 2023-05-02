Рада схвалила законопроєкт про гарантії походження "зеленої" електроенергії

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт 9011-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та зеленої трансформації енергетичної системи України", який, зокрема, передбачає гарантії походження "зеленої" електроенергії.

Про це повідомив у Facebook голова парламентського Комітету з питань енергетики, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус.

За його словами, законопроєкт є доопрацьованою комітетською версією законопроєктів 9011, 9011-1, 9011-2, 9012, 9012-1 та 9213.

"Проєкт закону 9011-д спрямований на розвиток малої розподіленої генерації, зокрема на стороні споживача. У 2023 році очікується запуск понад 5000 нових об’єктів генерації (із них більша частина на стороні споживача) сукупною потужністю понад 500 МВт", - написав Герус.

За словами нардепа, документ передбачає встановлення гарантії походження "зеленої" електроенергії.

"Це дієвий інструмент, який дозволить уникнути додаткового оподаткування наших товарів при ввезені до країн ЄС із 2026 року. Адже гарантії походження підтвердять "зелений" статус тієї української електроенергії, яка виробляється з відновлювальних джерел (сонце, вітер, біомаса, біогаз, ГЕС) і звільнять від ввізного податку вироблені з її використанням товари", - пояснив Герус.

Також передбачене право (не обов’язок) виробникам "зеленої" електроенергії самостійно (а не через "Гарантованого покупця") продавати свою електроенергію на ринку, а доплату здійснюватиме "Гарантований Покупець".

"Доплата визначається як різниця між "зеленим" тарифом і ринковою ціною (так званий Feed-in-Premium). Таким чином, виробники з ВДЕ матимуть право самостійно працювати в ринку, і це сприятиме розвитку ринку, збільшить кількість гравців на ринку та покращить конкуренцію", - додав нардеп.

Також законопроєктом передбачено додатковий стимул для розподіленої генерації на стороні споживача - механізм самовиробництва.

"Запроваджується можливість для споживачів встановлювати у себе об’єкти електрогенерації, а неспожиті надлишки електроенергії можна буде відпускати в мережу по вільних ринкових цінах. Таким чином, ми підвищимо стійкість енергосистеми завдяки збільшенню кількості генеруючих установок", - розповів Герус.

Нардеп додав, що законопроєкт передбачає ще низку норм, що мають сприяти розвитку "зеленої енергетики":

Збереження стимулів для ВЕС, малих СЕС до кінця 2023 року та довгострокове збереження стимулів для малих домашніх СЕС. Запровадження опції Net Billing для домогосподарств.

Право (не обов’язок) об’єктів ВДЕ продавати електроенергію на сусідні підприємства за договірними цінами у періоди аварійних або планових обмежень у енергосистемі.

Можливість інвесторам встановлювати генерацію на території підприємств-споживачів із подальшим постачанням електроенергії для потреб цих підприємств за договірними цінами.

Можливість для "Гарантованого Покупця" здійснювати експорт української "зеленої" електроенергії (на загальноринкових умовах). За рахунок виручених від експорту коштів частково покриватиметься оплата "зеленого" тарифу. Це допоможе ефективніше продавати електроенергію у період профіцитів.

Економічна правда