Нацполіція спільно з ФБР ліквідувала мережу сервісів для обміну криптовалюти

Співробітники Нацполіції України у співпраці з ФБР США ліквідували мережу сервісів для обміну криптовалюти, здобутої злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора (ОГП).

Зазначається, що в ході міжнародної операції ліквідували дев’ять сервісів обміну віртуальних активів.

"За даними слідства, сервіси надавали можливість кіберзлочинцям легалізувати активи, отримані в результаті хакерських атак шкідливим програмним забезпеченням та онлайн-шахрайства. Рекламування послуг з обміну здійснювалось на закритих хакерських форумах. Користувачам пропонували анонімний обмін криптовалют.

Завдяки цим біржам обмінювали десятки мільйонів доларів на місяць", - йдеться у повідомленні.



За результатами операції правоохоронці заблокували інфраструктуру мережі, яка розміщувалася на серверах у США, країнах Європи та в Україні, додали в ОГП.

Наразі доменні імена вилучено, а відвідувачам дев’ятьох сайтів відображається банер про конфіскацію домена ФБР.

"Правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності осіб. Досудове розслідування здійснюється за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж та незаконних дій з платіжними картками, електронними грошима (ч. 3 ст. 361, ч. 2 ст. 200 КК України)", - додали в прокуратурі.

"25 квітня місцеве відділення ФБР у Детройті за сприяння, Департаменту кіберполіції та Головного слідчого управління Національної поліції України, а також Офісу генерального прокурора України провело скоординовану, санкціоновану судом операцію щодо дев'яти сервісів обміну віртуальних валют.

Було вилучено доменні імена, які надавали організації, що займалися конвертацією криптовалют та сприяли кіберзлочинцям, а також вимкнено відповідні сервери. Американські сервери, які використовувалися у схемі, були виведені з ладу американською владою.

Дев'ять вилучених доменів: 24xbtc.com, 100btc.pro, pridechange.com, 101crypta.com, uxbtc.com, trust-exchange.org, bitcoin24.exchange, paybtc.pro та owl.gold пропонували відвідувачам сайтів послуги анонімного обміну криптовалют", - йдеться у повідомленні прокуратури США.

Економічна правда