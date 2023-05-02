З червня доступ до російської CRM-системи Бітрікс24" для українців припинеться

1 червня 2023 року хмарний сервіс "Бітрікс24" стане недоступним для українських користувачів. Доступ до порталу буде неможливим, дані будуть повністю видалені.

Таке повідомлення отримали компанії, які використовують хмарний сервіс від "Бітрікс24".

При цьому коробкова версія системи з 1 червня працюватиме у режимі обмеженої ліцензії, а низка функціональних можливостей стануть недоступними. "Бітрікс24" з початку повномасштабного вторгнення не приймає платежі в Україні, і користувачі могли продовжувати користуватися продуктом безкоштовно.

Повідомлення, яке отримали користувачі хмарного сервісу "Бітрікс24"

"1 червня сервіс остаточно припинить свою роботу в Україні. Після 1 червня доступ до порталів буде неможливим, усі дані будуть повністю видалені. До цього часу ви можете вивантажити всі необхідні дані", - йдеться у повідомленні для компаній, які використовують хмарний сервіс.

15 квітня 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень РНБО щодо застосування та внесення змін до персональних санкцій.

Указ №227/2023 передбачає санкції на 10 років щодо 351 фізичної особи та 254 юридичних осіб, зокрема "Бітрікс24".

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Економічна правда