У Словаччині знову перевірили українське зерно – знову знайшли шкідливий пестицид

Аналіз третього зразка з партії українського зерна, який Словаччина замовила в лабораторії в Європейському Союзі, підтвердив наявність забороненого на території об’єднання пестициду – через це країна обмежила імпорт агропродукції з України.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство TASR, про це у вівторок заявив виконувач обов'язків міністра сільського господарства Словаччини Самуель Влчан.

Словацький міністр заявив, що третю, так звану арбітражну пробу з партії в 1500 тонн українського зерна, яку доправили на перемелювання на млин у місті Коларово, замовили в референс-лабораторії в Копенгагені. Її результати з'явились у понеділок.

"Вони (результати. – Ред.) підтвердили концентрацію пестициду 0,024 мг/кг. Речовина, яку там знайшли, була точно такою ж, яку знайшли і ми. Таким чином, наш результат був підтверджений", – підкреслив Влчан.

Він запевнив, що борошно чи інші продукти харчування із зерна з пестицидами у Словаччині не виготовлялись і не продавались.

"Існує заборона на роботу з цим зерном. Виходячи з цього результату, ми будемо чекати від власника, який спосіб нешкідливого знищення зерна він пропонує. Це може бути спалювання, використання в біогазовій установці або використання для подальшої технічної переробки", – додав директор Державної ветеринарної та продовольчої адміністрації Словаччини Йозеф Біреш.

Нагадаємо, 13 квітня міністерство сільського господарства Словаччини повідомило, що через виявлення забороненого в ЄС пестициду 1500 тонн пшениці з України заборонило переробку та розміщення на ринку вже накопиченого українського зерна та борошна з нього.

А 17 квітня уряд Словаччини заборонив імпорт зерна та деяких сільськогосподарських товарів з України разом із кількома іншими державами ЄС.

Після цього Єврокомісія узгодила з цими державами компроміс: зняття заборони на імпорт в обмін на обмеження щодо п’ятьох визначених сільськогосподарських товарів і фінансову допомогу фермерам у постраждалих країнах у розмірі 100 мільйонів євро.

Читайте детальніше на цю тему у статті: Зерновий компроміс: як Брюссель хоче владнати кризу з українським експортом в ЄС.

Європейська правда