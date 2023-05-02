Україна і Польща з'єднали енергосистеми додатковою лінією електропередачі

"Укренерго" спільно з польським оператором системи передачі електроенергії PSE модернізували потужну лінію електропередачі між Польщею та Україною.

Про це заявили в "Укренерго".

Повідомляється, що відновлений інтерконектор з Польщею функціонує з 27 квітня 2023 року і успішно відпрацював 3 дні в тестовому режимі.

"Ця міждержавна лінія електропередачі означає додаткову надійність роботи української енергосистеми як частини європейської енергомережі", - заявили в компанії.

"Рух України до Євросоюзу - це не лише амбіції, але й конкретні результати. Ми продовжуємо успішну секторальну інтеграцію в ЄС. Додатковий потужний інтерконектор збільшує наші експортно-імпортні можливості.

За рахунок продажу електроенергії накопичимо ресурси на відновлення енергетики до нового опалювального сезону. А в разі потреби активізуємо імпорт та отримаємо аварійну допомогу від сусідів. Українці будуть зі світлом, попри ворожі ракетні та дронові атаки", - заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це був складний, але взаємовигідний проєкт, який ми реалізували у співпраці з нашими європейськими колегами. Він важливий як для України, так і для енергетичної безпеки Європи. Ця лінія посилить зв’язки між українською та європейською енергосистемами.

Якщо потреби будуть іншими, ми зможемо імпортувати електроенергію з Європи. Ця лінія становить додатковий елемент європейської енергетичної безпеки та сприяє розвитку стабільної енергомережі в Україні", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Загальна протяжність лінії сягає майже 400 км, понад 70% з них проходить територією України. Лінія підключена до магістральної енергомережі через відкритий розподільний пристрій на одному з українських енергооб’єктів, розповіли в "Укренерго".

"Основний обсяг робіт був виконаний у цьому вузлі, щоб вироблена українською енергосистемою електроенергія могла бути перетворена на європейську напругу 400 кВ та передана до Європи. 125 фахівців (45 співробітників "Укренерго" та 80 підрядників) працювали на будівництві об’єкта з боку України протягом п’яти місяців під час війни", - додали в компанії.

Загальна вартість проєкту склала 350 мільйонів гривень. Крім того, низка необхідного обладнання була надана безкоштовно польськими партнерами.

Економічна правда