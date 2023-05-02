Що з робочою силою? Для власників малого і середнього бізнесу

Шановні підприємці, керівники малого та середнього бізнесу просимо вас допомогти в зборі інформації про проблеми, виклики та можливості для робочої сили в Україні.

Зібрані дані допоможуть разом протистояти викликам на ринку праці та сприяти розвитку робочої сили в країні. Опитування займе близько 10-15 хвилин. Заздалегідь, дякуємо.

ПРОЙТИ ОПИТУВАННЯ

Дане опитування проводиться "Економічною правдою" та дослідницькою організацією "Центр прикладних досліджень" для проєкту Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Також просимо долучити до дослідження ваших партнерів (переслати посилання на анкету).