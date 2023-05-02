Що з робочою силою? Для власників малого і середнього бізнесу
Вівторок, 2 травня 2023, 16:58 -
Шановні підприємці, керівники малого та середнього бізнесу просимо вас допомогти в зборі інформації про проблеми, виклики та можливості для робочої сили в Україні.
Зібрані дані допоможуть разом протистояти викликам на ринку праці та сприяти розвитку робочої сили в країні. Опитування займе близько 10-15 хвилин. Заздалегідь, дякуємо.
Дане опитування проводиться "Економічною правдою" та дослідницькою організацією "Центр прикладних досліджень" для проєкту Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
Також просимо долучити до дослідження ваших партнерів (переслати посилання на анкету).