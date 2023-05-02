З початку року зведений бюджет отримав майже 338 мільярдів - Податкова

За перші чотири місяці року надходження (сальдо) до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Державною податковою службою, становлять 337,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зокрема, до державного бюджету надійшло 200,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 137,3 млрд гривень.

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні-квітні становили 198 млрд грн.

"Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100%, додатково до бюджету надійшло 1,3 млрд грн. При цьому на рахунки платників відшкодовано 51,8 млрд грн податку на додану вартість", – додали в ДПС.

У розрізі податків показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано:

з податку на прибуток підприємств на 27,5% (+8 млрд грн);

акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) на 26,5%. (+6,6 млрд грн);

податку та збору на доходи фізичних осіб на 11,3% (+5,2 млрд грн).

Серед основних платежів у січні – квітні приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – у 2 рази (+15,9 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – 23% (+9,5 млрд грн).

Місцеві бюджети у січні – квітні 2023 року отримали 137,3 млрд грн, що на 27 млрд грн, або на 24,5% більше ніж у січні – квітні 2022 року.

У квітні 2023 року сальдо до зведеного бюджету по платежах, що контролюються Податковою, становлять 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів – 36,3 млрд гривень.