Tesla підвищила ціни на свої авто в США, Китаї, Японії та Канаді

Американський автовиробник Tesla підвищив ціни на свої електромобілі в діапазоні до 290 доларів у Канаді, Китаї, Японії та США.

Про це пише Reuters із посиланням на сайт компанії.

"Це перше підвищення цін на дві найбільш продавані моделі Tesla одночасно на декількох ринках, хоча ціни на весь модельний ряд значно нижчі, ніж у січні, після серії знижок.

Минулого місяця гендиректор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія надаватиме пріоритет зростанню продажів, а не маржі, і розраховуватиме на прибуток пізніше, коли розгорне програмне забезпечення для самокерованого водіння для більшого парку автомобілів", - пише агентство.

З січня Tesla перейшла на модель ціноутворення в режимі реального часу, яка ближча до авіакомпаній або каршерінгу, ніж до фіксованих цін традиційної моделі автомобільної промисловості.

До понеділка на сайті Tesla з'явилася інформація про те, що компанія підвищила стартову ціну на 250 доларів на базові моделі Model Y і Model 3 у Сполучених Штатах.

Приблизно на таку ж суму змінилися ціни на другому найбільшому ринку - в Китаї, а також у Канаді та Японії.

Вперше з січня Tesla підвищила ціну на свій найдешевший автомобіль, Model 3, у Сполучених Штатах.

Задньопривідна Model 3 базового рівня все ще коштує в США приблизно на 14% дешевше, ніж на початку року. Версія Model Y з великим запасом ходу залишається приблизно на 24% дешевшою на найбільшому ринку Tesla.

У Канаді Tesla підвищила ціни на 300 канадських доларів (222 долари США) на продуктивні версії Model 3 і Model Y. В Японії ціни на Model 3 базового рівня зросли на 37 тис єн (269 доларів США).

У Китаї Tesla підняла ціни на 2 000 юанів ($289).

Економічна правда