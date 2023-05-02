Tinder вийде з російського ринку до кінця червня

Компанія Match Group - власник сервісу знайомств Tinder - заявила, що вийде з Росії до 30 червня, посилаючись на необхідність захисту прав людини.

Про це пише Reuters із посиланням на щорічний звіт компанії.

Таким чином Match Group стане однією з багатьох західних фірм, які пішли з Росії після того, як РФ почала вторгнення в Україну у 2022 році.

"Ми віддані справі захисту прав людини", - йдеться у щорічному звіті Match, опублікованому в понеділок.

"Наші бренди вживають заходів для обмеження доступу до своїх послуг в Росії і завершать свій вихід з російського ринку до 30 червня 2023 року", - заявили в компанії.

Багато постачальників цифрових послуг з невеликою кількістю персоналу в Росії, такі як Spotify і Netflix, вийшли з ринку незабаром після того, як РФ почала вторгнення в лютому 2022 року.

Match, чиї бренди включають додатки для знайомств, такі як Tinder, Hinge і PlentyOfFish, зробив кілька публічних заяв про свою діяльність у Росії, але в березні 2022 року відзначив негативний вплив на свій європейський бізнес.

Акціонер Match, компанія Friends Fiduciary Corp, заявила, що Match подала приклад іншим, пов'язавши своє рішення з ризиками для прав людини, з якими стикається український народ.

Виконавчий директор Friends Fiduciary Джефф Перкінс сказав Reuters, що бізнес, який працює на довірі, має вагомі причини покинути Росію.

"Це не дуже добре виглядає для бренду, якому довіряють, продовжувати свою діяльність в країні, де главі держави пред'явлено звинувачення Міжнародним кримінальним судом", - наголосив він.

МКС видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна 17 березня, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України.

Економічна правда