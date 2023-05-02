Ворог уночі пошкодив електромережі в двох областях: енергосистема залишається стабільною

Росіяни пошкодили обстрілами розподільні мережі на Сумщині та Херсонщині, та енергосистема працює без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Напередодні ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено розподільні мережі на Сумщині. Через пожежу ремонтні бригади станом на ранок вівторка поки не змогли розпочати ремонт та відновити електропостачання для споживачів", – зазначили в міністерстві.

Також обстрілами було пошкоджено мережеву інфраструктуру в Херсонській області.

Після масованого обстрілу в ніч на 1 травня, вже відновили електропостачання для споживачів Дніпра та області. Також заживлено споживачів на Харківщині та Херсонщині.

Загалом за добу енергетики змогли повернути світло для понад 16 тисяч споживачів.

"Енергетична система працює стабільно, без обмежень", – резюмували в Мененерго.

Економічна правда