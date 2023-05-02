Нафта падає на тлі уповільнення активності в Китаї та очікуванні підвищення ставок ФРС

Ціни на нафту на торгах у вівторок, впали, оскільки слабкі економічні дані з Китаю та очікування підвищення процентної ставки в США тиснуть на ринок.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ціна нафти Brent впала на 0,3%, або на 24 центи, до 79,07 доларів за барель.

Американська West Texas Intermediate (WTI) впала на 0,3%, або 25 центів, до 75,41 доларів за барель.

"Обидва контрольні показники впали більш ніж на 1 долар за останню сесію", – йдеться в огляді.

Що вплинуло на ціни

Виробнича діяльність у Китаї несподівано впала в квітні, це перше скорочення з грудня індексу менеджерів із закупівель у виробництві.

Натомість очікувалося, що промислове та економічне відновлення Китаю після пандемії коронавірусу підвищить попит цього року.

Проте аналітики заявляють, що попри слабкі виробничі дані в Китаї, є позитивні ознаки відновлення, засновані на витратах під час п’ятиденного Дня праці в найбільшому в світі імпортері нафти

Тим часом опитування в понеділок показало, що запаси сирої нафти в США, як очікується, будуть падати третій тиждень поспіль, надаючи певну підтримку ринку.

Однак очікується, що Федеральна резервна система США, яка збирається у вівторок і середу, підвищить процентні ставки ще на 25 базисних пунктів. Підвищення процентної ставки центральними банками, які борються з інфляцією, може вплинути на нафту через уповільнення економічного зростання та зниження попиту на енергоносії.

Економічна правда