Уряд залучив понад 3 мільярди доларів додаткового фінансування від партнерів

Кабінет міністрів на засіданні в п’ятницю, 19 травня, ухвалив низку рішень про залучення додаткових фінансів від міжнародних фінансових установ та країн-партнерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, уряд залучив позику від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 млн дол та грант на 1,2 млрд дол.

"Це частина великого проєкту співпраці загальним обсягом 16,4 млрд доларів плюс 1,4 млрд євро. Кошти йдуть на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та на медицину", – пояснив очільник Кабміну.

Також уряд на засіданні схвалив угоду про залучення позики на 1,5 млрд доларів під гарантії уряду Японії в межах проєкту підтримки політики розвитку та відновлення. Кошти спрямують на посилення соціального захисту та відновлення України.

А також урядовці підтримали участь України в європейській програмі "Механізм "Сполучення Європи". Вона є шляхом до фінансування з боку ЄС розбудови сучасної транспортної, енергетичної і цифрової інфраструктури. Загальний бюджет програми до 2027 року становить майже 21 млрд євро.

Нагадуємо:

Рада керівників ЄБРР оцінила необхідну додаткову підтримку акціонерів для роботи банку в Україні в 3-5 мільярдів євро.

Економічна правда