Україна п’ятий за обсягом ринок для Glovo

За понад рік великої війни Україна опустилась на дві позиції, ставши п’ятим за обсягом ринком для Glovo.

Про ЕП розповів співзасновник Glovo Саша Мішо.

"Зараз Україна – це п’ятий ринок серед всіх країн Glovo. Коли почалася велика війна, ми уповільнили наші операції", – сказав Мішо.

За його словами, на даний момент український, ринок уже більший, ніж був до 24 лютого. І це показує, наскільки команда змогла адаптуватися до нових реалій.

Зазначається, що наразі сервіс Glovo оперує в 35 українських містах з 40, яких працював до війни.

Економічна правда