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Україна п’ятий за обсягом ринок для Glovo

П'ятниця, 19 травня 2023, 15:36 - Ігор Пилипів

За понад рік великої війни Україна опустилась на дві позиції, ставши п’ятим за обсягом ринком для Glovo.

Про ЕП розповів співзасновник Glovo Саша Мішо.

"Зараз Україна – це п’ятий ринок серед всіх країн Glovo. Коли почалася велика війна, ми уповільнили наші операції", – сказав Мішо.

За його словами, на даний момент український, ринок уже більший, ніж був до 24 лютого. І це показує, наскільки команда змогла адаптуватися до нових реалій. 

Зазначається, що наразі сервіс Glovo оперує в 35 українських містах з 40, яких працював до війни.

Економічна правда

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