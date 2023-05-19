Намагалися "рейдернути" завод дитячого харчування за російські гроші: Нацполіція затримала 9 осіб

Нацполіція викрила схему, за якою група осіб намагалася здійснити рейдерське захоплення Хорольського заводу дитячих продуктів харчування під керівництвом політтехнолога Ігоря Мізраха.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції, джерела ЕП у правоохоронних органах.

Слідство встановило, що у липні 2022 року із метою незаконного заволодіння 100% статутного капіталу заводу дитячих продуктів на Полтавщині, учасники злочинної групи незаконно перереєстрували підприємство на підконтрольних осіб. Для цього вони проникли у державні реєстри та підробили низку документів.

Внаслідок таких дій було завдано збитків на суму понад 250 млн грн. У Нацполіції кажуть, що окрім організаторів, до групи входили особи, які представляли силовий блок, адвокати, нотаріуси та, навіть, "кримінальний авторитет".

За даними джерел ЕП у правоохоронних органах, йдеться про Хорольський завод дитячих продуктів харчування, який виготовляє продукцію для дітей під брендом "Малютка".

Організатором шахрайських дій, за версією слідства, є адвокат та власник медіахолдингу. У Нацполіції кажуть, що він використовував підконтрольні інформаційні ресурси як інструменти тиску та шантажу на бізнесменів та політиків. За даними джерел ЕП серед правоохоронців, йдеться про Ігоря Мізраха.

Для фінансування оборудки він залучив фінансування у розмірі 530 тис доларів під керівництвом ексзаступника міністра сільського господарства РФ, зазначає слідство.

Як пишуть у Нацполіції, фігурант неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за фактами шахрайств та вимагань.

У четвер, 18 травня, правоохоронці затримали 9 основних членів злочинного угруповання – організаторів та учасників шахрайської схеми. Поліцейські провели понад 50 обшуків за місцями мешкання фігурантів, в офісних приміщеннях і транспортних засобах.

За результатами обшуків були вилучені мобільні телефони, документацію, зброю, набої, гроші, автомобілі, "чорнові записи", паспорт громадянина РФ одного з організаторів злочинної групи та інші речі.

Затриманим оголосили підозри за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема: створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній, протиправне заволодіння майном підприємства, підроблення документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги та службове підроблення.

Наразі встановлюються інші учасники злочинної організації та перевіряється їх причетність щодо підготовки до рейдерських захоплень інших підприємств на території різних областей держави. Слідство триває.