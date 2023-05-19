НАЗК внесло індійського виробника підшипників до переліку спонсорів війни

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло індійську компанію CK Birla Group до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Причиною стало те, що CK Birla Group та її дочірня компанія National Engineering Industries Limited (NEI) (бренд NBC Bearings) допомагають російському ВПК заміщувати критично важливі європейські та американські деталі для військової техніки, а саме підшипники, підкреслили в агентстві.

Там пояснили, що підшипники - критична деталь для багатьох типів техніки: танків, інших броньованих і гусеничних машин та авіації.

"До того ж, підшипники необхідні для функціонування залізниці - основного способу російського військового постачання та й усієї російської логістики загалом. Попри видиму простоту цієї деталі, росіяни не здатні виготовляти підшипники достатньої якості та в достатній кількості. Тільки у 2020 році Росія імпортувала підшипників на 419 млн дол, і 55% цього обсягу походило з країн Європи та Північної Америки, а найперше з Німеччини - 16%", - йдеться у повідомленні.

Після широкомасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року європейські та американські виробники підшипників залишили російський ринок.

Через брак цих деталей Уралвагонзавод та Омськтрансмаш – головні танкобудівні й танкоремонтні підприємства РФ - повністю зупинилися, додали в НАЗК. Значні проблеми виникли в конструюванні літаків, кораблів, підлодок та обслуговуванні поїздів.

За даними НАЗК, однією з компаній, що вирішила допомогти російському ВПК у побудові та відновленні російської армії, стала CK Birla Group та її бренд підшипників NBC Bearings.

Так, згідно митних даних, за період з квітня 2022 по березень 2023 частка NBC Bearings в імпорті підшипників з Індії до Росії становила 38,4%, на загальну суму $12,3 млн.

Основним покупцем в Росії стала група компаній "Европейская Подшипниковая Корпорация" (ЕПК) - російський промисловий конгломерат, чия продукція активно використовуються в процесі виготовлення локомотивів, авіації, ракетних комплексів та іншої військової техніки.

"Російська військова промисловість напрочуд вразлива до санкцій, адже дуже залежна від імпортного постачання в кількох критичних сферах - оптиці, мікроелектроніці, сучасних верстатах і дещо несподівано - в підшипниках. Сьогодні ми вносимо в перелік міжнародних спонсорів війни одного з виробників і постачальників підшипників для російської військової техніки - корпорацію CK Birla Group.

Ми закликаємо цю компанію та інших виробників товарів подвійного призначення відмовитись від постачання продукції в державу-терориста РФ. Ви ще можете уникнути репутації гвинтика, чи то пак підшипника, путінської військової машини. Ніколи не пізно відмовитись від цього кривавого прибутку", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Інша дочірня компанія групи CK Birla, виробник цементу Ultratech, уже потрапляв до санкційних новин, закуповуючи вугілля у російської СУЕК за юані задля обходу доларових санкцій, нагадали в НАЗК.

Економічна правда