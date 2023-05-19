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Нафта відіграє після падіння напередодні

П'ятниця, 19 травня 2023, 10:27 - Анастасія Жарикова

Ціни на нафту в п’ятницю відновилися після втрати понад 1% напередодні, оскільки інвестори стали обережно оптимістичними щодо зменшення ризику дефолту боргу США.

Про це повідомляє Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси Brent зросли на 73 центи, або 1,0%, до 76,59 доларів за барель до 06:50 за Гринвічем.

Американська нафта West Texas Intermediate піднялася на 62 центи, або 0,9%, до 72,48 доларів.

Що вплинуло на ціни

Раніше цього тижня президент США Джо Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті підтвердили свою мету укласти угоду про підвищення максимальної суми федерального боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів, погодившись обговорити це вже в неділю.

Настрої залишаються неоднозначними, оскільки інвестори поєднують оптимізм щодо уникнення боргового дефолту США з даними про інфляцію, які можуть свідчити про нові підвищення процентних ставок глобальними центральними банками.

За словами двох представників ФРС, інфляція в США, здається, не сповільнюється настільки швидко, щоб дозволити Федеральному резерву призупинити свою кампанію підвищення процентних ставок. Можливість додаткового підвищення ставок посилює занепокоєння щодо слабкості попиту в Сполучених Штатах.

Однак аналітики відзначають, що ціни можуть підвищитися, оскільки вони очікують, що попит у Китаї продовжить покращуватися протягом 2023 року, що має компенсувати уповільнення попиту в країнах ОЕСР.

Китайські нафтопереробники зберігали високі показники, щоб задовольнити відновлення внутрішнього попиту на паливо та створити запаси напередодні літнього сезону подорожей.

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Економічна правда
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