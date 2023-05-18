Німецька Leica поставляє в РФ біноклі та приціли попри заяву про вихід з ринку – ЗМІ

Після початку великої війни РФ проти України німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG оголосив про припинення імпорту в РФ і закриття фірмового магазину в Москві, але всупереч обіцянці не тільки продовжив поставки, а й почав імпортувати біноклі з лазерним далекоміром і приціли нічного бачення.

Про це пише російське видання The Insider.

"Лазерні далекоміри і нівеліри швейцарської компанії Leica Geosystems також потрапляють у Росію, хоча і через треті країни. Обладнання можуть використовувати у військових цілях, наприклад для коригування артилерійського вогню", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що 16 березня 2022 року профільне видання Macfilos із посиланням на пресреліз Leica Camera AG анонсувало, що компанія згортає діяльність у Росії і незабаром закриє єдиний фірмовий магазин у країні.

"Про відхід компанії писали багато ресурсів, які відстежують позицію міжнародних компаній після початку повномасштабного вторгнення, - наприклад, Єльська школа менеджменту. Але реальні дії компанії розходяться з прес-релізом", - підкреслює видання.

Як зазначає The Insider, "Лейка" є одним із нішевих виробників люксових фотокамер і оптики, але, окрім фотоапаратів, виробляє також приціли, біноклі та окуляри під брендом Mykita. Оборот компанії у 2021/22 фінансовому році зріс на 16% і становив 450 млн євро. У Росії у Leica Camera є власна філія - ТОВ "Лейка Камера Раша", а також фірмовий магазин у московському ГУМі.

При цьому, свідчать російські реєстри, замість анонсованого німецькою компанією припинення роботи в Росії ТОВ "Лейка Камера Раша" лише змінило назву на ТОВ "Вечерняя Звезда" 6 квітня 2023 року.

"Засновники компанії при цьому залишилися колишніми. 99% у російській фірмі належить Leica Camera Austria GmbH, ще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Очолює компанію громадянин Німеччини Клаус Гауер, який працював до цього в російському представництві Volkswagen", - йдеться у статті.

При цьому російська філія "Лейки" мала стати амбасадором німецької якості у сфері оптики в Росії - принаймні так свідчили корпоративні заяви.

"Але після початку війни компанія ніби змінила спеціалізацію з ультрадорогих камер на товари подвійного призначення. Якщо за 2020 і 2021 роки "Лейка Камера Раша" отримала тільки одну декларацію на біноклі з далекомірами, 2022 року все сталося рівно навпаки: компанія оформила лише одну декларацію на імпорт фотокамер і три - на прилади нічного бачення.

Уже після початку повномасштабного вторгнення і після того, як злочини російської армії в Бучі стали надбанням преси, "Лейка Камера Раша" оформила одразу три декларації на імпорт біноклів і прицілів: від 6 липня, 18 листопада, і 15 грудня 2022 року. Подібні декларації отримують для митного оформлення першої партії товару. Наступні поставки зазвичай оформляють за наявною декларацією для економії коштів", - наголошує видання.

Також підкреслюється, що, незважаючи на офіційний нейтралітет Швейцарії, швейцарське обладнання, включно з лазерними далекомірами та тахіометрами, потрапляють до Росії.

Ці геодезичні прилади використовують для вимірювання відстаней і кутів нахилу до віддалених об'єктів і можуть застосовуватися для коригування артилерійського вогню. Наприклад, тахеометр Leica TS07 R500 при використанні відбивача може виконувати зйомку площ на відстані до 10 км.

Геодезичне обладнання "Лейки" виробляє швейцарська компанія Leica Geosystems AG. У Росії ця компанія діяла через дочірнє підприємство ТОВ "Гексагон Геосистемс Рус".

У Росії залишилася низка компаній, які називають себе офіційними дилерами геодезичних приладів Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприбор" і ЦПІ. На сайтах багатьох із них зазначено, що обладнання є в наявності. Загалом із травня 2022 по квітень 2023 року російські імпортери оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG, завізши її через китайських і турецьких посередників. Низка цих компаній раніше була постачальником Міністерства оборони РФ і силових відомств.

Економічна правда