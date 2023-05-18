АРМА шукає управителя для Будинку профспілок у Києві

АРМА

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів почало конкурсний відбір управителя Будинку профспілок на Майдані Незалежності в столиці.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Агентство отримало актив на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 апреля.

Учасником конкурсу може бути лише юридична особа або фізична особа-підприємець, метою діяльності яких є отримання прибутку. Учасники мають подати заяву про згоду на участь в конкурсі, інформацію про відповідність критеріям, а також програму управління активом.

Прийом документів триватиме до 15 червня.

Економічна правда