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"Укргідроенерго" сплатило з початку року рекордну суму податків і зборів

Четвер, 18 травня 2023, 17:53 - Економічна правда

"Укргідроенерго" за результатами 4 місяців 2023 року сплатило рекордну суму податків та зборів - понад 2,6 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

З них: податок на прибуток - 1,1 млрд. грн; ПДВ - понад 1,1 млрд. грн; рентна плата за спеціальне використання води - 166,1 млн грн; податок на доходи фізичних осіб - 95,2 млн грн; єдиний соціальний внесок - 97,6 млн грн.

За підсумками роботи у 2022 році "Укргідроенерго" отримало 11,78 млрд грн чистого прибутку, з них 2,2 млрд грн компанія направить на виплату дивідендів до держбюджету. 

3,6 млрд грн спрямують на фінансування відновлення зруйнованого та пошкодженого майна внаслідок ракетних ударів РФ. 6,02 млрд грн - на розвиток виробництва.

Нагадаємо:

Попередня сума збитків "Укргідроенерго", завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень.

Економічна правда

Укргідроенерго податки
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