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Детективи НАБУ почали навчання у сфері криптовалют для відслідковування незаконних активів

Четвер, 18 травня 2023, 17:44 - Анастасія Жарикова

У НАБУ розпочалось дев’ятимісячне навчання з криптовалют для понад 250 детективів та аналітиків.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Понад 250 детективів і аналітиків НАБУ розпочали вивчати інструменти "сучасної" корупції – криптовалютні технології. Бюро розуміє, що значну частину вкрадених коштів топкорупціонери намагаються акумулювати, використовувати та приховати в криптовалюті", - йдеться в повідомленні.

Тренінг "СryptoEdge: Криптовалютні технології та методики розслідування злочинів з використанням віртуальних активів" є наймасштабнішим в історії Бюро.

Серед експертів – фахівці з віртуальних активів та провідні тренери з України та світу, представники криптоспільноти та розробники аналітичного інструментарію.

Очікується, що під час навчання працівники НАБУ підвищать знання та навички з відслідковування та документування незаконних криптоактивів, використання світових та найбільш популярних криптоінструментів, налагодять належну кооперацію та взаємодію з ключовими українськими та світовими криптобіржами і криптообмінниками, а також оперативний обмін інформацією з міжнародними правоохоронними організаціями.

"Відтак, працівники НАБУ будуть інтегровані до міжнародної екосистеми крипторозслідувачів, а криптовалюта перестане бути "панацеєю" корупціонерів для приховування злочинів", - резюмували в НАБУ.

Економічна правда

НАБУ криптовалюта корупція
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