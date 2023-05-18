Телекомгігант BT скоротить 55 тисяч робочих місць: 10 тисяч замінить ШІ

Британський телекомунікаційний гігант BT Group планує скоротити до 55 тисяч робочих місць до кінця десятиліття (переважно у Британії) у зв'язку зі скоороченням витрат.

Про це пише ВВС.

До п'ятої частини цих скорочень припаде на сферу обслуговування клієнтів, оскільки персонал буде замінений технологіями, включаючи штучний інтелект.

Скорочення чисельності персоналу з нинішніх 130 тис осіб включає в себе штатних працівників і підрядників.

"Кожного разу, коли ви отримуєте нові технології, ви можете отримати великі зміни", - сказав головний виконавчий директор Філіп Янсен.

За його словами, інструменти "генеративного ШІ", такі як ChatGPT, які можуть писати есе, сценарії, вірші та вирішувати проблеми комп'ютерного кодування, "дають нам впевненість, що ми можемо піти ще далі".

Янсен сказав, що штучний інтелект зробить послуги швидшими, якіснішими та безперебійнішими, додавши, що зміни не означатимуть, що клієнти "відчуватимуть, що вони мають справу з роботами".

"Ми багатоканальні, ми онлайн, у нас 450 магазинів, і це зовсім не змінюється, - додав він.

BT, який є найбільшим британським провайдером широкосмугового та мобільного зв'язку, наразі продовжує розширювати свою оптоволоконну мережу, відмовляючись від мідного кабелю. Компанія заявила, що після завершення робіт їй не знадобиться стільки персоналу для будівництва і обслуговування своїх мереж.

Крім того, нові, більш ефективні технології, в тому числі штучний інтелект, означають, що в майбутньому для обслуговування клієнтів знадобиться менше людей.

Цей крок був зроблений незабаром після того, як Vodafone заявив, що скоротить десяту частину свого персоналу протягом наступних трьох років, скоротивши 11 000 робочих місць.

Економічна правда