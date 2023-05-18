Отримані САП кошти від угод в кримінальних справах йтимуть на "Армію дронів"

Міністерство цифрової трансформації та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підписали меморандум - тепер всі кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, йтимуть на "Армію дронів".

Про це повідомили пресслужби Мінцифри та САП.

"Обʼєднуємося, щоб розвивати Армію дронів у межах UNITED24. Під час повномасштабної війни САП продовжує ефективно боротися з корупцією в Україні. Меморандум спрямує ще більше ресурсів на підтримку військових", - зазначили в Мінцифри.

Кошти, отримані в результаті угод прокурорів та обвинувачених, будуть спрямовані на забезпечення армії БПЛА, технікою та необхідним обладнанням.

З початку року САП вже задонатили 650 млн гривень на напрям "Оборона" платформи UNITED24. На ці донати було придбано сотні сучасних безпілотників для ЗСУ й ГУР, а також значну кількість БМП-2 для бригад Гвардії наступу.

"Передана антикорупційними органами сума — це кошти, сплачені обвинуваченими в корупційних злочинах у рамках механізму угод в кримінальних провадженнях. Наразі цей внесок на рахунок "Оборона" Національної платформи "UNITED 24" — один із найбільших у 2023 році", - зазначили в САП.

За час великої війни завдяки роботі САП, НАБУ та ВАКС, укладеним угодам в кримінальних провадженнях та застосуванню інших механізмів на користь Збройних Сил України було перераховано понад 1,7 млрд грн.

Економічна правда