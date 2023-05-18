В Укренерго розповіли, чи будуть відключення споживачів при можливому дефіциті влітку 

При можливому дефіциту в енергосистемі України влітку відключення споживачів будуть застосовуватись в останню чергу.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Дефіцит, який може бути протягом літа, не означає відключень споживачів. Його можна врегулювати кількома способами, і відключення споживачів – останній у переліку по пріоритетності", - розповів глава компанії.

Кудрицький дода, що найбільш очевидним способом збалансувати енергосистему є імпорт електроенергії з країн ЄС.

Другий – максимізувати використання нашої теплової та гідрогенерації: тих енергоблоків, які не перебуватимуть у планових ремонтах чи які не є пошкоджені російськими ракетними обстрілами.

"Ми також закликаємо українських споживачів ощадливо споживати енергоресурси, особливо у вечірні години – із 7-ї по 10-ту вечора. Намагатися переносити споживання із цих годин або на ніч, або на денні години", - нагадав очільник Укренерго.

Економічна правда