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Asus запустив офіційний онлайн-магазин в Україні

Четвер, 18 травня 2023, 10:44 - Олексій Павлиш

Виробник електроніки Asus із 16 травня 2023 року запустив в Україні офіційний інтернет-магазин.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Переваги магазину: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.

Наразі в магазині пропонуються ноутбуки ASUS і ROG, асортимент доступних категорій товарів буде розширюватися", - заявили в Asus Україна.

Зазначається, що інтернет-магазин обслуговує покупців із будь-яких куточків України, за винятком тимчасово окупованих територій. Доставка товарів здійснюється за допомогою послуг "Нової пошти" протягом 1-3 днів залежно від регіону.

Економічна правда

Asus гаджети торгівля
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