Asus запустив офіційний онлайн-магазин в Україні

Король напівфабрикатів. Як "Галя" з Луцька стала "балуваною" і вийшла на міжнародну арену Почавши з десяти магазинів у Луцьку, "Галя балувана" за два роки стала однією з найбільших мереж країни. Тепер компанія має 700 торгових точок і почала експансію на зовнішні ринки.