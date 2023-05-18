Asus запустив офіційний онлайн-магазин в Україні
Четвер, 18 травня 2023, 10:44 -
Виробник електроніки Asus із 16 травня 2023 року запустив в Україні офіційний інтернет-магазин.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Переваги магазину: офіційна продукція з фірмовою гарантією, якісне обслуговування, покриття всієї України (за винятком тимчасово окупованих територій), швидка доставка.
Наразі в магазині пропонуються ноутбуки ASUS і ROG, асортимент доступних категорій товарів буде розширюватися", - заявили в Asus Україна.
Зазначається, що інтернет-магазин обслуговує покупців із будь-яких куточків України, за винятком тимчасово окупованих територій. Доставка товарів здійснюється за допомогою послуг "Нової пошти" протягом 1-3 днів залежно від регіону.
Економічна правда