Ціни на нафту знижуються на тлі обережності щодо переговорів про стелю держборгу США

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки трейдери насторожено стежили за ознаками прогресу в переговорах про підвищення стелі держборгу США, після зростання майже на 3% на попередній сесії на оптимізмі щодо попиту на паливо в США.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 29 центів, або на 0,4%, до 76,67 долара за барель станом на 07:05 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate впала на 32 центи до 72,51 долара за барель.

Причини

Різке падіння запасів бензину в США через зростання попиту до найвищого рівня з 2021 року і оптимізм навколо переговорів про стелю держборгу США допомогли основним бенчмаркам нафти вирости більш ніж на 2 долари в середу.

Президент Джо Байден і провідний республіканець Конгресу США Кевін Маккарті в середу підкреслили свою рішучість найближчим часом досягти угоди про підвищення стелі держборгу федерального уряду в розмірі 31,4 трильйона доларів і уникнути економічно катастрофічного дефолту.

У четвер інвестори "очікували подальших доказів того, що угода відбудеться найближчим часом", - сказав аналітик OANDA Едвард Мойя.

"Нафта потребує чіткого сигналу, що економіка США уникне економічної катастрофи або що відновлення Китаю набирає обертів", - сказав він.

Також на ціни вплинуло збільшення ймовірності підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США.

Сильні квітневі економічні дані США, на додаток до поліпшення оптимізму щодо переговорів про стелю держборгу і здоров'я регіональних банківських акцій за одну ніч посилили очікування ринку щодо подальшого підвищення ставок, йдеться в записці ANZ Research, опублікованій в четвер.

Після багатомісячного протистояння Байден і Маккарті у вівторок домовилися про прямі переговори. Боргова угода має бути досягнута і схвалена обома палатами Конгресу до того, як в уряду закінчаться гроші для оплати рахунків, що може статися вже 1 червня, нагадує агентство.

Економічна правда