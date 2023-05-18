Курс валют 18 травня: гривня суттєво зміцнилася
Четвер, 18 травня 2023, 09:56 -
У четвер, 18 травня, гривня стрімко зміцнилася на "чорному ринку" проти долара та євро, у касах банків курс також зміцнився, але менш суттєво.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,21 - 37,42 грн проти котирувань у 37,42 - 37,57 у середу.
На цей же час "чорний" курс євро становив 40,51 - 40,85 грн проти курсу 40,86 - 41,09 грн за євро у середу.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,25 - 37,65 грн (курс на 17 травня – 37,3 - 37,7 грн);
- Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 17 травня – 40,6 - 41,3 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,0 - 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,2 - 38,15 грн;
- Укрексімбанк – 37,3 - 37,8 грн;
- Райффайзен – 37,2 - 37,65 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.