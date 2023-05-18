Курс валют 18 травня: гривня суттєво зміцнилася

У четвер, 18 травня, гривня стрімко зміцнилася на "чорному ринку" проти долара та євро, у касах банків курс також зміцнився, але менш суттєво.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,21 - 37,42 грн проти котирувань у 37,42 - 37,57 у середу.

На цей же час "чорний" курс євро становив 40,51 - 40,85 грн проти курсу 40,86 - 41,09 грн за євро у середу.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,25 - 37,65 грн (курс на 17 травня – 37,3 - 37,7 грн);

Євро – 40,5 - 41,2 грн (курс на 17 травня – 40,6 - 41,3 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,0 - 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,2 - 38,15 грн;

Укрексімбанк – 37,3 - 37,8 грн;

Райффайзен – 37,2 - 37,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.