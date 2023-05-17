РФ виділить Ірану 1,3 мільярда євро кредиту для будівництва залізниці

Росія виділить міждержавний кредит у розмірі 1,3 млрд євро на будівництво залізничної ділянки Решт-Астара в Ірані.

Про це заявив віце-прем'єр РФ Алєксандр Новак, пише "Коммерсантъ".

Загальну вартість проєкту оцінюють у 1,6 млрд євро.

Угоду про будівництво залізниці 17 травня, підписали за участі президента РФ Владіміра Путіна та президента Ірану Ебрахіма Раїсі.

За словами Новака, російська частка в міждержавному кредиті становить 85%. Кредит поворотний протягом терміну окупності цього проєкту, додав він.

Новак заявив, що обсяг вантажообігу залізницею має становити не менше 15 млн тонн на рік.

Залізнична ділянка Решт-Астара є частиною міжнародного транспортного коридору "Північ-Південь" - маршруту, який дає змогу РФ отримати доступ до іранських портів у Перській затоці для торгівлі з країнами Близького Сходу та Індійського субконтиненту, пише видання.

Ділянку залізниці, яку добудовували, планували ввести в експлуатацію до 2025 року.

Економічна правда