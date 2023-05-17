Пасажири з Білої Церкви діставатимуться Києва на 15 хвилин швидше – УЗ

В "Укрзалізниці" заявили, що пасажири з Білої Церкви діставатимуться столиці за 1 годину 45 хвилин замість 2 годин.

Про це повідомляє пресслужба компанії в Telegram.

Так, УЗ змінює розклад руху приміського поїзда сполученням Роток - Київ, який курсує через Білу Церкву - з 12 червня цей поїзд відправлятиметься зі станції Роток о 06:14, приїжджатиме до Білої Церкви о 06:20 і прибуватиме до Києва (приміський вокзал станції Київ-Пас.) о 08:05.

При цьому поїзд курсуватиме через станції Устинівка, Фастів-2, Фастів-1, Боярка, Вишневе, Київ-Волинський та Караваєві Дачі.

Також зміни торкнуться поїзда №6232 Фастів-1 - Миронівка, який з 12 червня вирущатиме зі станції Фастів-1 о 05:26 і прибуватиме до Миронівки о 07:54, додали в УЗ.

Економічна правда